«Вчера в результате того, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабиха Гекчен в Стамбуле, погибли 3 человека».

Как сообщает АПА, об этом сегодня после внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку сказал журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

М.Чавушоглу отметил, что в самолете был и гражданин Азербайджана: «Мы — одна нация, два государства. И этому человеку будет оказано необходимое внимание».

Напомним, что 5 февраля в аэропорту Сабиха Гекчен в Стамбуле самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разбился. В результате погибли 3 человека, пострадали 179 человек.

Minval.az