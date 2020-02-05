«Состояние эвакуированных их китайской провинции Ухань граждан Азербайджана удовлетворительное, никаких жалоб нет».

Об этом АПА сообщил советник посольства Азербайджана в Турции Эльчин Танрывердиев.

Он отметил, что после завершения 14-дневного карантина граждане Азербайджана будут выписаны из больницы.

«За несколько дней до завершения карантина будет решен вопрос отправки граждан Азербайджана на родину», — подчеркнул Э.Танрывердиев.

Отметим, что 31 января самолет, принадлежащий Турции, отправился в китайский город Ухань, где распространился коронавирус. 1 февраля самолетом были эвакуированы 42 человека, из них 32 — граждане Турции, 6 -Азербайджана, остальные – граждане Албании и Грузии.

Министр здравоохранения Турции Фахраддин Годжа заявил, что у эвакуированных в Турцию из Китая лиц коронавирус обнаружен не был.

Minval.az