6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть порывистый юго-западный ветер, временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 17-19 градусов.

Атмосферное давление понизится с 758 мм ртутного столба до 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, юго-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 15-20 градусов тепла, местами до 23 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.

Minval.az