Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительно-восстановительные работы на участке дороги Баку-Алят-Газах — граница с Грузией по направлению к мечети Бибиэйбат.

Как сообщили АПА в Агентстве, строительно-восстановительные работы проводятся на основании отчета, подготовленного в результате геологоразведочных работ на данной территории, на основании проекта, подготовленного при участии Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и иностранных специалистов.

В нижней части дороги предусмотрено строительство двух опорных стен на сваях, строительство одной из которых в нижней части склона завершается. Для этого на территории в настоящее время ведутся работы по сооружению свай. Сваи диаметром 1 метр сооружены в два ряда, а над ними сооружена монолитная железобетонная плита толщиной 1,5 метра. В настоящее время на территории строится опорная стена высотой 8 метров.

Для отвода дождевых и грунтовых вод построены железобетонные кюветы, предпринимаются шаги по созданию новой дренажной и канализационной системы.

На следующем этапе в средней части склона также будет построена опорная стена на сваях. После этого будут проведены работы по восстановлению других полос движения на дороге.

Завершить строительно-восстановительные работы планируется до июня.



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