В Баку ребенок проглотил монету. Об этом журналист Сахават Гурбанов написал на своей странице в Facebook, передает Репорт.

Он отметил, что ребенок был немедленно доставлен в Клинический медицинский центр № 1.

С.Гурбанов подчеркнул, что врач больницы потребовал заплатить 450 манатов, чтобы извлечь монету из желудка ребенка.

«Я позвонил врачу, он сказал заплатите 450 манатов и мы разместим ребенка в палату, а затем достанем монету с помощью специального аппарата. На мое возражение о том, что монета в пищеводе, а не в дыхательных путях и это можно сделать каким-либо другим способом, врач ответил «вы подумайте, как соберете деньги мы извлечем монету»», – отметил он.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), они уже связались с заявителем, данный вопрос расследуется.

Minval.az