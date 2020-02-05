Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание в рязанской колонии за получение взятки, впал в немилость у руководства ФСИН. Об этом сообщает «Новая газета».

По данным издания, в ИК-5 приехала с проверкой комиссия из центрального аппарата ведомства, которая обнаружила, что осужденный чиновник находится на привилегированном положении: Белых, работающий библиотекарем, оборудовал в библиотеке «шикарную» по местным меркам комнату отдыха.

В результате его перевели на швейное производство по пошиву мягких игрушек. Белых также напомнили о необходимости трудиться не покладая рук, так как по приговору суда он обязан выплатить многомиллионный штраф. Взыскание с осужденного осуществляется с его зарплаты.

Белых задержали в июне 2016 года в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Кировской областью он руководил с 2009 года. 1 февраля 2018-го Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам лишения свободы. Осужденному также назначили штраф в размере 48 миллионов рублей.

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