В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии опровергли сообщения о том, что протурецкие формирования обстреляли пост российской военной полиции в Алеппо.

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«Распространённые 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности», — передает RT сообщение ведомства.

Там подчеркнули, что российские военные советники и подразделения военной полиции в Сирии находятся в безопасности.

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