На севере провинции Алеппо позиции российских военных подверглись обстрелу. Согласно информации North Press Agency, предположительно, огонь велся со стороны турецкой армии.

​Согласно данным издания, под обстрел попала деревня в районе Шарран в приграничном курдском регионе Африн. Издание отмечает, что там находились российские военнослужащие.

Turkish military has bombarded Russian military positions in the village of Kashta’ar in Sharran district of Afrin region, northern Aleppo. pic.twitter.com/PYlrrjZtGw

— NORTH PRESS AGENCY — ENGLISH (@NPA_English) February 4, 2020