«Паника страшнее самой эпидемии». Об этом на своей пресс-конференции в Баку заявил временный поверенный в делах КНР в Азербайджане господин Ли Цзиньсун. Он подчеркнул, что в Китае приняты беспрецедентные меры по борьбе с эпидемией. Как отметил китайский дипломат, Китай сотрудничает с международными организациями в вопросе предотвращения распространения вируса. Меры, принятые официальным Пекином, получили высокую оценку мирового сообщества. Господин Ли Цзиньсун напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину послание, где высоко оценил шаги, предпринимаемые китайским правительством, и подчеркнул, что в эти трудные дни азербайджанский народ солидарен с дружественным китайским народом.

Временный поверенный в делах КНР в Азербайджане особо подчеркнул, что ситуация контролируется, и отметил: в такой ситуации «паника страшнее самой эпидемии».

Как отметил китайский дипломат, эпидемия коронавируса ни в коей мере не ставит под угрозу программы сотрудничества Азербайджана и Китая, в том числе в рамках проекта «Один пояс — один путь». Он признал некоторое снижение экономических показателей в связи с тем, что некоторые предприятия в Китае остановили работу, но выразил уверенность, что сотрудничество Азербайджана и Китая будет продолжаться.

Отвечая на вопрос Minval.az, осуществляется ли консульское сопровождение граждан КНР в Баку, в том числе помещенных на карантин, господин Ли Цзиньсун подчеркнул, что консульский отдел посольства КНР в Азербайджане работает в полном объеме. Мы находимся на связи с гражданами Китая, которые живут и работают в Баку, интересуемся их здоровьем, и призываем их с уважением относиться к законам Азербайджана, отметил дипломат. Он также подчеркнул, что консульский отдел посольства оказывает все услуги и гражданам Азербайджана, в том числе в вопросе предоставления виз. Только за последнее время не менее 30 граждан Азербайджана получили визы в Китай, отметил он.

Minval.az