Сотрудники береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) провели очередную спасательную операцию в Каспийском море.

Как сообщили АПА в ГПС, 3 февраля примерно в 12:15 пограничное сторожевое судно «Туфан», патрулировавшее государственную границу в южном направлении Каспийского моря, заметило в 8,1 милях от поселка Нариманабад Лянкяранского района рыболовецкую лодку с сигнализировавшими о помощи 2 членами экипажа.

В результате спасательных работ в штормовых условиях пограничное сторожевое судно взяло на буксир терпевшую в море бедствие по причине технической неисправности моторную рыбацкую лодку марки «Yamaha-40» с бортовым номером «ВА-5142». Около 15:10 рыбаки были спасены и переправлены на берег на территории поселка Нариманабад.

Установлена личность спасенных военнослужащими ГПС лиц — это жители поселка Нариманабад Лянкяранского района Сулейманов Садраддин Едияр оглу (1977 г.р.) и Аскеров Наиль Намиг оглу (1987 г.р.).

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