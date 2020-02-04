«В Азербайджане, как и во всем мире, растет число онкологических больных».

Об этом говорится в сообщении, распространенном Минздравом по случаю Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

Отмечается, что если в 2017 года в стране было 45,7 тыс. онкобольных, то в 2018 году это число составило 49,1 тысяч. В то же время, число онкологических больных, живущих в Азербайджане с новообразованной раковой опухолью 5 и более лет, составляет 17,6 тысяч, передает АПА.

Согласно информации, несмотря на то, что пока невозможно определить причины возникновения рака, в результате раннего вмешательства можно предотвратить развитие примерно одной трети этих заболеваний.

Выявление рака на начальных стадиях делает возможным его успешное лечение. Однако специалисты предупреждают также о том, что до 40 процентов случаев заражения раком можно предотвратить. В первую очередь следует избегать канцерогенных веществ, которые содержатся в табачном дыме, это приводит к образованию злокачественных опухолей. У большинства онкологических заболеваний есть высокая вероятность своевременного выявления болезни и исцеления благодаря правильному лечению.

Отметим, в 2019-2021 годах Всемирный день борьбы с раком проводится под девизом «Я есть и буду».

Minval.az