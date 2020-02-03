Партия «Слуга народа» в понедельник провела второй этап съезда в закрытом режиме, а 15 февраля планирует провести третий этап съезда, сообщил первый заместитель главы одноименной фракции и руководитель партии Александр Корниенко.

«О съезде партии, который прошел 3 февраля, не сообщалось заранее. Нет требования информировать СМИ — съезд может проводиться в закрытом режиме. Это был второй этап съезда… Он касался выдвижения кандидата и фактически это был единственный вопрос повестки дня, мы его быстро исчерпали. Здесь нет никаких нарушений», — цитирует «Интерфакс» Корниенко.

Minval.az