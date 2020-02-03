Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражениями соболезнований министру Национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных Сил Турецкой Республики в сирийском городе Идлибе, сообщает АПА.

«Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранении военнослужащих Вооруженных Сил братской Турции в сирийском городе Идлибе.

Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым», — говорится в письме.

Minval.az