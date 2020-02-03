«По сравнению с многолетними наблюдениями 2 февраля температура воздуха была выше на 3,4 градуса и в Баку повысилась до 11 градусов».

Об этом АПА сообщила директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, в регионах было до 13 градусов, в горах – до 2 градусов тепла.

В ближайшие два дня погодные условия в Азербайджане будут определять приближающиеся с юга теплые воздушные массы: «Поэтому в большинстве районов будет без осадков. Но 4, 5 и 6 февраля ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 15-18 м/сек, временами до 23-25 м/сек».

У.Тагиева сказала, что по сравнению с сегодняшним днем температура повысится на несколько градусов. Максимальная температура составит в столице 10-15, а 6 февраля до 19 градусов тепла. В низменных районах температура воздуха составит 12-17 градусов, 5-6 февраля местами будет до 20 градусов тепла. Аномальная жара установится и в горных районах. Там ожидается 7-12 градусов тепла.

Minval.az