В субботу на сцене Государственного академического театра оперы и балета состоялась премьера оперы Р. Леонкавалло «Паяцы». Точнее, эта опера уже не первый год входит в репертуар театра, но, тем не менее, постановку, представленную 1 февраля можно действительно назвать премьерой, так как сюжет был пересмотрен заново, в результате чего зрители прониклись атмосферой настоящего, искреннего драматизма, которым насквозь пропитана эта небольшая, но потрясающе красивая, многогранная опера, великолепная музыка которой захватывает внимание зрителя с самой первой ноты.

В этот памятный вечер за дирижерским пультом стоял Главный дирижер Штутгартского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов дирижеров Михаил Агрест. Его гастроли с большим успехом проходили в Метрополитен-опера (США), Ковент-Гардене (Англия) и многих других известных европейских оперных театрах и концертных залах.

Главную партию паяца Канио исполнил Народный артист Грузии, ведущий солист Тбилисского академического театра оперы и балета им. З.Палиашвили, лауреат Государственной премии Грузии, профессор, кавалер Ордена Чести Грузинской Республики. Теймураз Гугушвили — лауреат премий им. З.Палиашвили и З.Анджапаридзе, лауреат премий Фонда им. И.Архиповой. Его не зря называют «Золотым тенором Грузии», так как Т. Гугушвили — один из известнейших оперных солистов современности. Артист и педагог, он принадлежит плеяде мастеров, значительно обогативших национальную вокальную школу.

Фаворит бакинской публики, давно и накрепко влюбившейся в его великолепный голос, Т. Гугушвили выступает на сцене Азербайджанского академического театра оперы и балета вот уже несколько лет подряд. Отметим, что руководство театра сделало отличную ставку именно на этого артиста, так как роль Канио – это, несомненно, сценическая изюминка Темураза Гугушвили, благо и его возраст, и импульсивный характер позволяют воссоздавать искренний образ старого артиста-ревнивца с невероятно трагической судьбой. С первого момента своего появления на сцене Т. Гугушвили переводит внимание публики на себя, и зритель сразу же попадает под влияние его невероятного таланта, искренне сочувствуя старому ревнивцу, страдающему от измены своей молодой жены, и в глубине души понимающему, что молодость и старость не могут идти рука об руку по жизни, но так и не смирившемуся с этим.

Партию коварного Тонио в постановке спел (и блестяще сыграл) солист Большого театра России, лауреат международных конкурсов вокалистов Анджей Белецкий, так же по-новому раскрывший грани этой довольно сложной роли.

Отметим, что ставка руководства театра именно на А. Белецкого тоже оказалась очень правильной — с учетом пройденного артистом творческого пути по дороге к звездному Парнасу: с 1992–96 гг. А. Блецкий был солистом капеллы «Московский Кремль» под руководством Г. Дмитряка, а в 1995 он становится солистом московского театра «Геликон-Опера». А. Белецкий — Кавалер ордена «За возрождение России. XXI век», лауреат Международного конкурса «Пилар – 2007», дипломант Международного конкурса «Романсиада» (2001).

Но особый акцент хотелось бы сделать на Соловье азербайджанской оперной сцены – заслуженной артистке Афаг Аббасовой, блестяще исполнившей роль юной жены Канио — Недды. Божественное сопрано и удивительная красота этой молодой артистки просто завораживают, а ее умение искренне передать зрителю эмоции своей героини никогда и никого еще не оставляли равнодушными. И как самая настоящая звезда, Афаг Аббасова – очень скромный человек, всегда чуткая и искренняя, с легким румянцем застенчивости принимающая и заслуженные комплименты, и восторженные аплодисменты.

В спектакле принимали участие заслуженные артисты Азербайджана Джахангир Гурбанов, исполнивший роль Сильвио, Алиахмед Ибрагимов в роли Арлекина, и Турал Агасиев (партия Крестьянина).

В этот памятный для бакинской публики вечер все артисты, принимавшие участие в постановке, были на высоте.

На премьере присутствовали высокие гости: вице-президент Фонда Гейдара Алиева и глава представительства Фонда в России, генеральный координатор Молодёжного форума ОИК по межкультурному диалогу, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), председатель Азербайджанской молодёжной организации России — АМОР, учредитель IDEA, президент Федерации йоги Азербайджана Лейла ханум Алиева, лично посетившая артистов после спектакля и выразившая им свою благодарность, глава министерства оборонной промышленности Мадат Гулиев с супругой, представители посольств и различных министерств.

И, конечно же, хочется выразить особую благодарность руководству театра оперы и балета, постоянно радующему бакинскую публику интересными постановками, премьерами и незабываемой обстановкой волшебства, в которое мы погружаемся всякий раз, приходя в любимый театр. Потому что всякий раз мы попадаем в сказку.

Яна Мадатова

Minval.az