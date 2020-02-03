В прошлом году на развитие экономической и социальной сфер города Баку из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 10 214,2 млн. манатов, что на 2,3% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Как сообщили АПА в Бакинском управлении статистики, 47,6% средств, направленных в основной капитал, было потрачено на строительно-монтажные работы.

Согласно информации, 68,2% работ, выполненных строительными предприятиями в 2019 году, составили строительство, 7,9% — капитальный ремонт, 4,7% — текущий ремонт, 19,2% — другие строительные работы. 81,2% от общего объема строительных работ выполнили негосударственные строительные предприятия.

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