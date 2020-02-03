Действие одной из сцен новой серии известной американской медиафраншизы «Форсаж 9» («F9») будет разворачиваться в Азербайджане.

«Действия фильма разворачивается по всему земному шару — от Лондона до Токио, от Центральной Америки до Эдинбурга и от секретного бункера в Азербайджане до оживленных улиц Тбилиси. По пути старые друзья будут воскрешены, старые враги вернутся, история будет переписан», передает Репорт.

«Форсаж-9» снял американский кинорежиссер Джастин Ли, до этого участвующий в создании четырех частей франшизы. Это самая крупная и прибыльная франшиза студии Universal — общемировые кассовые сборы всех частей составляют более 5,8 млрд. долларов США.

Выход фильма состоится 21 мая 2020 года.

К своим ролям вернутся Вин Дизель (Доминик Торетто), Мишель Родригес (Летти Ортис) и Хелен Миррен (Магдалена Шоу). Кроме того, рэперша Карди Би (Cardi B) и пуэрто-риканский певец Ozuna присоединились к касту «Форсажа 9». Также в фильме впервые появится известный реслер Джон Сина, которому отведена не последняя роль в предстоящей саге и с которым, по всей видимости, будет бороться Доминик.

Minval.az