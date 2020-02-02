Житель Винницкой области Украины украл из местной церкви мощи святого Николая и подарил их своему другу. Об этом сообщается на сайте Нацполиции страны по региону.

Правоохранители смогли обнаружить похитителя по камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что мощи унес ранее судимый 37-летний украинец. В полдень в пятницу, 31 января, он зашел в храм и незаметно вынес их.

В настоящее время мужчина задержан. Он вышел из тюрьмы в мае 2019 года после того, как отбыл 14-летнее наказание за убийство. Теперь ему грозит до шесть лет заключения. Украденные мощи святого были конфискованы у друга задержанного.

Minval.az