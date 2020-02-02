Самым привлекательным мужчиной, по мнению россиян, является президент страны Владимир Путин. Об этом свидетельствуют данные опроса Superjob.

Путину отдали предпочтение 19 процентов мужчин и 18 процентов женщин. Второе место по популярности среди женщин занял актер Александр Петров. Он набрал четыре процента голосов. Третье место поделили министр иностранных дел России Сергей Лавров и актер Данила Козловский.

У мужчин на втором месте оказался телеведущий Дмитрий Нагиев. Он набрал два процента голосов. Третье место поделили сразу несколько человек, среди которых шоумен Александр Ревва, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и телеведущий Иван Ургант.

Опрос прошел с 24 по 28 января 2020 года. В нем поучаствовали по 1000 мужчин и женщин.

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