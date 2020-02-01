«В соответствии с волей президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, духом братских отношений между Азербайджаном и Турцией, 1 февраля этого года граждане Азербайджана вместе с гражданами Турции были эвакуированы и отправлены на самолете из города Ухань Китайской Народной Республики».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передает АПА.

Отмечается, что самолет должен приземлиться сегодня вечером в Турции.

«В связи с этим выражаем благодарность братской Турецкой Республике. Это очередной наглядный пример братства Азербайджана и Турции. Перед вылетом наши эвакуированные граждане прошли медобследование, их состояние удовлетворительное. Наши граждане на добровольной основе в течение 2 недель будут помещены в карантин на территории Турции, после чего вернутся в Азербайджан. Мы также выражаем благодарность правительству Китайской Народной Республики за оказанную нашим гражданам поддержку и выражаем солидарность с дружественным китайским народом и государством в эти трудные дни».

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