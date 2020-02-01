Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Я высоко ценю усилия китайского правительства по предотвращению распространения эпидемии и предотвращению человеческих жертв. Я верю, что под вашим руководством Китайская Народная Республика сможет справиться с этой катастрофой.

Вы можете быть уверены, что даже в эти трудные времена народ Азербайджана солидарен с дружелюбным китайским народом, и мы готовы оказать любую помощь», — говорится в письме.

Minval.az