Стали известны некоторые подробности самоубийства больного шизофренией, пытавшегося убить свою родственницу в Агджабединском районе.

Как сообщает АПА, на 29-летнюю жительницу села Гараханлы Гусейнову Кёнуль Сурхай гызы напал дядя ее мужа, 50-летний Гусейнов Мушфиг Орудж оглу. М.Гусейнов, состоящий на учете как душевнобольной, напал с ножом на женщину в ее доме.

Как сообщила пострадавшая, М.Гусейнов вошел в дом, перепрыгнув через забор. Он нанес ранение женщине. К.Гусейнова убежала из дома, взяв с собой двух детей, а ее 5-летний ребенок спрятался в доме под кроватью. Услышав крики, соседи подоспели ей на помощь и, поймав М.Гусейнова, отвели подальше от дома.

К.Гусейнова госпитализирована с колото-резаными ранами. После этого М.Гусейнов совершил самоубийство, выпив уксусную кислоту.



Minval.az