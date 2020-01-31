«Мысли об Азербайджане, озвученные в принятой Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюции о свободе СМИ и безопасности журналистов, являются результатом необъективной, предвзятой позиции данной структуры по отношению к нашей стране».

Как сообщает Report, об этом сказал бывший вице-премьер, заместитель председателя правящей партии «Ени Азербайджан» Али Гасанов.

По его мнению, можно подумать, что это организация решила все проблемы стран-членов: «Осталась только проблема политзаключенных, и та якобы в Азербайджане. Мы и раньше были свидетелями подобного несправедливого отношения некоторых международных организаций к Азербайджану. Это не что иное, как неприятие и зависть, исходит из намерения запутать международное сообщество».

А.Гасанов сказал, что в рейтинговых таблицах, составляемых авторитетными международными структурами, отмечается, что из года в год позиции Азербайджана укрепляются, страна добивается новых успехов.

Minval.az