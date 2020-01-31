Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны повысить эффективность совместной работы по преодолению существующих барьеров в движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала в рамках интеграционного объединения, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин (цитата по «Интерфаксу»).

«На сегодня ведется реестр согласованных препятствий, сейчас он содержит 68 препятствий. Мы этот реестр начинали с 60, и вместо того, чтобы снизить этот показатель, к сожалению, мы с каждым годом его увеличиваем, создавая все новые и новые барьеры, либо затягивая их устранение», — сказал Мамин на заседании межправсовета ЕАЭС в пятницу в Алматы.

По его словам, ранее казахстанская сторона инициировала поправки по устранению ряда барьеров, в частности по сокращению срока рассмотрения обращений до трех месяцев.

«Вместе с тем до настоящего времени продвижения в данном вопросе нет», — отметил он.

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