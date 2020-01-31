Раскрываемость преступлений, зарегистрированных в 2019 году в вооруженных силах Азербайджана, почти стопроцентная, сказал военный прокурор Ханлар Велиев в ходе выступления на заседании коллегии по итогам года в Военной прокуратуре республики.

В частности, по его словам, которые приводит «Спутник», по сравнению с 2018 годом в минувшем году на 28,6% сократилось число дезертиров.

Кроме этого, на 15,5% снизилось количество зарегистрированных в Вооруженных силах преступлений, связанных со злоупотреблениями полномочиями, на 14,3% – с хулиганством, отметил он.

Велиев довел до сведения, что, как и в предыдущие годы, деятельность органов Военной прокуратуры в 2019 году была направлена на устойчивость дисциплины, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и свобод человека и гражданина.

«Благодаря всестороннему, полному и объективному расследованию всех дел, а также профессионализму и настойчивости сотрудников раскрыто 99,5% зарегистрированных преступлений», — подчеркнул военный прокурор.

Minval.az