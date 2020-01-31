Украина надеется, что США отменят пошлину на импорт стали, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты Америки смогут устранить торговые ограничения, такие как защитная пошлина на импорт стали в размере 25%. Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта», — сказал Зеленский на совместном брифинге с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу в Киеве.

«Надеемся на отмену этой пошлины для Украины», — добавил глава украинского государства (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az