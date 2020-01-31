«Каждый из зарегистрированных кандидатов в депутаты должен сообщить о проделанной работе во время предвыборной агитационной кампании».

Об этом сегодня на заседании ЦИК сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, передает АПА.

Председатель ЦИК сказал, что шаги кандидатов, затрагивающие достоинства друг друга, неприемлемы: «Во время предвыборной агитационной кампании кандидаты в депутаты не должны строить свою победу на чужом поражении».

М.Панахов призвал кандидатов быть справедливыми: «Проведение одним кандидатом в какой-либо форме кампании против другого недопустимо. Это противоречит закону. Такие кандидатам должно быть вынесено предупреждение».

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