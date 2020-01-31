В крупной партии свежих томатов из Азербайджана сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан обнаружили личинки карантинного объекта — южноамериканской томатной моли.

Груз, вес которого составлял более 18 тонн, задержали на складе временного хранения «ВИАДУК».

Наличие вредителей подтвердили в Дагестанском филиале Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений.

В результате зараженная партия была возвращена обратно в страну-отправитель. Владелец груза привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ.

Отметим, южноамериканская томатная моль поражает листья, стебли и плоды овощных культур. Потери урожая могут составить от 50 до 100%.

Minval.az