1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня местами возможны осадки. Утром местами ожидается туман. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью от 3-5 градусов тепла, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана временами дожди, местами мокрый снег, в горах и предгорных районах возможен снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-5 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Minval.az