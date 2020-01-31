Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью задержали в Стамбуле группу граждан СНГ, которых подозревают в причастности к ОПГ и совершении различных преступлений, передает Report.

Согласно сообщению, местные силовики задержали 16 человек, среди которых один гражданин России, трое граждан Украины, четверо граждан Грузии и восемь граждан Азербайджана. В ходе обысков у них были найдены винтовка, 11 пистолетов и 222 патрона.

По данным телеканала, всех задержанных доставили в стамбульское отделение по борьбе с организованной преступностью.

Minval.az