Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил власти России в «подбрасывании» проблем для белорусской экономики и заявил о необходимости их решения. Слова президента приводятся на его официальном сайте.

«В этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений», — отметил Лукашенко.

По его словам, Беларуси как экспортно ориентированной стране необходимо налаживать сотрудничество с наиболее развитыми государствами мира. Помимо России к ним относятся Китай, члены Евросоюза, а также США. «Это монстры, с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства», — заключил Лукашенко.

Minval.az