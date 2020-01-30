«Мы не должны указывать пальцем друг на друга». Как сообщает Report, об этом в ходе обсуждений на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы доклада о политических заключенных в Азербайджане сказал глава турецкой делегации в структуре Акиф Чагатай Кылыч.

Депутат довел до внимания ПАСЕ использование в отчете неверных утверждений: «В отчете содержатся неверные утверждения. Используемые здесь слова должны быть понятными и открытыми. Мои коллеги из других делегаций в ПАСЕ уже упоминали об этом. Азербайджан сотрудничает с Советом Европы. Проблемы есть в любой стране. Мой турецкий коллега затронул этот вопрос. Один из мэров в Бельгии был исключен из партии из-за встречи со своим турецким коллегой».

Акиф Чагатай Кылыч призвал армянскую делегацию в ПАСЕ заняться своими проблемами и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана: «Совет Европы — это арена гармонии. Совет Европы и ПАСЕ — место, где мы проводим обсуждения. Мы не должны указывать пальцем друг на друга. Выступающая здесь против Азербайджана армянская делегация должна знать, что в их собственной стране множество нерешенных проблем. Поэтому, защищайте свои права человека и занимайтесь своими внутренними проблемами».

Minval.az