Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили возможные последующие шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Азербайджана и Армении, и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились отдельно и совместно с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Женеве 28-30 января. На встречах также участвовал представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик», — говорится в заявлении.

Как отмечается, в течение трех дней интенсивных дискуссий сопредседатели и министры обсудили следующие пункты повестки дня: выполнение соглашений и предложений, которые были обсуждены в 2019 году, и возможные последующие шаги по подготовке населения к миру; принципы и элементы, лежащие в основе будущего урегулирования; и сроки и повестка дня для продвижения процесса урегулирования.

«Сопредседатели подтвердили свою полную приверженность оказанию сторонам помощи в поиске мирного решения конфликта и принципу конфиденциальности в процессе урегулирования, а также необходимости креативности и духа компромисса для достижения справедливого и прочного мира. Министры договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей», — говорится в заявлении.

Minval.az