«Этот доклад несправедлив, и мы его не примем».

Об этом глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов заявил во время обсуждения доклада о политзаключенных в Азербайджане на зимней сессии организации.

Он призвал ПАСЕ положить конец давлению на Азербайджан, сообщает Report.

«Мы не против сотрудничества и диалога. Конструктивный подход был продемонстрирован в ходе обсуждения доклада в Париже о политзаключенных в Азербайджане. Однако впоследствии началось давление на Азербайджан. В то время как в Азербайджане проводятся реформы, были изданы указы о помиловании. Азербайджан всегда был открыт для сотрудничества и диалога, но этот доклад несправедлив, и мы его не примем».

Minval.az