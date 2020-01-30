Студентка из Красноярска Севгия Субхани-Исмаилова, которую мать обманом увезла в Азербайджан, узнав о сексуальной ориентации дочери, рассказала, что в Баку она «ходила три дня подряд на цепи, как собака».

Как передают российские СМИ, по словам Севгии, она подвергалась насилию за то, что «начала бороться за свои права». «Меня сильно били пощечинами нон-стопом. Мать один раз со злости ударила меня железным рожком для обуви по голове. Мне связывали руки и ноги веревкой. Я ходила три дня подряд на цепи, как собака. Спала тоже на цепи», — вспоминает девушка.

Севгия рассказала, что добавила в черный список мать и больше с ней не общается. Она решила, что сейчас нужно сосредоточиться на учебе. Мать Севгии, в свою очередь, заявила, что дочь отправилась с ней в Азербайджан добровольно.

«Конечно, быть лесбиянкой или тем более геем на Кавказе очень тяжело. В некоторых регионах дело доходит до убийств, и это ужасная ситуация. (…) Мы должны бороться, а не бояться», — считает Севгия.

Между тем стало известно, что девушки начала сбор средств в соцсетях «на проживание».

15 января подруга Севгии Полина рассказала, что девушку якобы обманом увезли в Азербайджан, отобрав у нее документы, телефон и антидепрессанты. 17 января стало известно, что девушке удалось сбежать.

Minval.az