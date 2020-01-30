Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер вечером перейдет во временами усиливающийся северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-6, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью будет 4-6, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 759 мм до 754 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана 31 января преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых местах ожидаются дожди, в горных территориях — снег. Ночью и утром будет туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью ожидается от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az