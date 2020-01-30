При совместной организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана во Франции и постоянного представительства при ЮНЕСКО в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось открытие выставки Фонда «Новые открытия: Новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве».

Как сообщает АПА, в открытии выставки приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов, помощник генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесте Оттоне Рамирес, посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, руководитель нашего постоянного представительства при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов, аккредитованные во Франции послы, руководители миссий в ЮНЕСКО, представители местной общественности и азербайджанской диаспоры.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов, выступая на открытии выставки, рассказал о реализации проекта «Новые открытия: Новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве». Он отметил, что 10 лет назад исскуство ковроткачество Азербайджана было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с Дворцом шекинских ханов был включен и исторический центр Шеки. С этой точки зрения большое значение имеет выставка шекинских ковров в штаб-квартире ЮНЕСКО. А.Алекперов поблагодарил генерального директора организации Одре Азуле за поддержку в организации выставки в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Отметим, что, воодушевившись неповторимым орнаментом и фресками Дворца шекинских ханов, азербайджанские художники и мастера искусств создали прекрасные произведения. Ковры, демонстрируемые на выставке, были сотканы 30 ткачами в течение двух лет по эскизам художника-ковроткача, народного художника Эльдара Микаилзаде на основе шекинских мотивов.

Выставка была впервые представлена в рамках Дней азербайджанской культуры, проведенных Фондом Гейдара Алиева в 2019 году во французском городе Канны, и в течение этого года планируется продемонстрировать ее во многих городах Франции.

Выставка, организованная в штаб-квартире ЮНЕСКО, продлится до 4 февраля.

Minval.az