На борту самолета, летящего в Баку, умер пассажир.
Как сообщает Report, 67-летний Абульфаз Мамедов умер на борту самолета, летевшего рейсом Киев-Баку.
Причины смерти пассажира выясняются.
На борту самолета, летящего в Баку, умер пассажир.
Как сообщает Report, 67-летний Абульфаз Мамедов умер на борту самолета, летевшего рейсом Киев-Баку.
Причины смерти пассажира выясняются.
Дата: 2020/01/30 11:25
Раздел: Азербайджан
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