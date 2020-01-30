Завершена подготовка к эвакуации граждан Азербайджана и Турции, проживающих в китайском городе Ухань, где распространен коронавирус.

Как сообщает Hürriyet, в настоящее время в этом городе находятся 35 граждан Турции и 10 граждан Азербайджана.

Для их эвакуации в Китай будет отправлен военно-транспортный самолет «Коджа Юсуф», переоборудованный в самолет скорой помощи, на котором граждане Турции и Азербайджана смогут вылететь из Китая.

После того, как самолет с эвакуированными гражданами приземлится в Турции, им будет выдана спецодежда, они будут находиться в карантине 14 дней.

«У наших граждан сейчас нет никаких признаков болезни. Тем не менее, в аэропорту Уханя их осмотрят врачи. Всем будет выдана спецодежда, включая экипаж. Доставленные в Турцию граждане, экипаж самолета и команда медиков будут находиться в карантине 14 дней. Не стоит волноваться, Турция принимает все меры для борьбы с инфекционными болезнями», — сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Minval.az