Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«Главы государств обсудили ситуацию вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент Азербайджана еще раз довел до французского коллеги позицию Баку по конфликту», — сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Кроме этого, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, расширения экономических связей.

«Главы государств также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности», — подчеркивается в информации.

Minval.az