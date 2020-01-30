Сегодня в течение дня в части Хатаинского района будут перебои в подаче воды, сообщает ОАО «Азерсу».

Ограничения в подаче воды связаны с присоединением к сети нового водопровода, построенного на ул. Мазахира Рустамова.

Minval.az