Сегодня в течение дня в части Хатаинского района будут перебои в подаче воды, сообщает ОАО «Азерсу».
Ограничения в подаче воды связаны с присоединением к сети нового водопровода, построенного на ул. Мазахира Рустамова.
Сегодня в течение дня в части Хатаинского района будут перебои в подаче воды, сообщает ОАО «Азерсу».
Ограничения в подаче воды связаны с присоединением к сети нового водопровода, построенного на ул. Мазахира Рустамова.
Дата: 2020/01/30 10:35
Раздел: Азербайджан
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