«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) не будут выполнять рейсы из Баку в Нью-Йорк в феврале.

Об этом сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Рейсы временно приостановлены из-за низкого спроса и возобновятся в марте.

Minval.az