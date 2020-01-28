Представитель Азербайджана выступит в первом полуфинале международного конкурса песни «Евровидение-2020». Он пройдет 12 мая в Роттердаме. Об этом стало известно во вторник по итогам проведенной жеребьевки, передает интернет-портал euroradio.fm.

Вместе с Азербайджаном в первый полуфинал попали Северная Македония, Беларусь, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Мальта, Израиль, Украина, Румыния и Бельгия.

Во второй полуфинал, назначенный на 14 мая, попали Австрия, Молдова, Дания, Болгария, Швейцария, Польша, Армения, Финляндия, Латвия, Сан-Марино, Португалия, Грузия, Греция, Чехия, Сербия, Исландия, Албания, Эстония.

Minval.az