В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) прошло мероприятие «30-я годовщина трагедии 20 Января – возрождение независимого азербайджанского народа».

Как сообщает АПА, мероприятие было организовано делегацией Азербайджана в ПАСЕ.

В мероприятии приняли участие руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахраддин Исмаилов, член правления Центра анализа международных отношений Эсмира Джафарова, представители азербайджанской диаспоры, проживающие во Франции, а также зарубежные дипломаты.

В начале мероприятия память шехидов была почтена минутой молчания, затем были продемонстрированы фотографии, отражающие трагедию 20 января.

С.Сеидов проинформировал о событиях, в результате которых были убиты невинные люди. По его словам, стабильность и все достигнутые успехи начались с борьбы за независимость.

На мероприятии было отмечено, что резня, устроенная советскими войсками, была затеяна для того, чтобы задушить в людях стремление к независимости, но руководство Советского Союза не достигло цели, напротив, желание людей обрести независимость еще более усилилось.

Было подчеркнуто, что ночь с 19 на 20 января 1990 года стала переломной в обретении Азербайджаном независимости.

Minval.az