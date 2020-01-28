Сыновьям премьер-министра Михаила Мишустина принадлежат две квартиры в элитном жилом комплексе в Хамовниках в Москве. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. По данным ФБК, которые приводит «Дождь», общая стоимость квартир составляет 360 миллионов рублей.

Речь идет о жилом комплексе около Фрунзенской набережной. Площадь обеих квартир составляет 180 кв. метров, каждая из них стоит 180 миллионов рублей. Изначально они принадлежали компании «Истком» девелопера Александра Удодова, которого СМИ называли знакомым Михаила Мишустина. Он также является бизнес-партнером сестры Мишустина Натальи Стениной.

В мае 2018 году квартиры купил ресторатор Аркадий Новиков, у которого также есть совместный бизнес со Стениной. Через четыре месяца он продал одну из квартиры старшему сыну Мишустина Алексею. Еще через пять месяц он продал вторую квартиру другому сыну Мишустина Александру, когда тому исполнилось 18 лет. Квартиры занимают весь пятый этаж здания.

«Мы не знаем, по какой цене Новиков передал квартиры детям Мишустина. Предполагаем, что сильно ниже рыночной. Но даже если по рыночной, то ни у Алексея, ни у Александра Мишустина и близко нет денег на их покупку. Им только что исполнилось по 18 лет», — отмечает основатель ФБК Алексей Навальный.

По подсчетам ФБК, семье премьер-министра принадлежит недвижимость стоимостью почти три миллиарда рублей.

Навальный напомнил, что семья Мишустина владеет особняком на Рублевке, однако сейчас эта информация скрыта. Как писал «Проект», вместо премьер-министра в графе «владелец» в выписке Росреестра указана «Российская федерация».

ФБК утверждает, что поместье Мишустина состоит «из трех отдельно и постепенно приобретаемых частей». Первый участок был куплен премьером в 2000 году, а через четыре года он переписал его на своих несовершеннолетних детей. Площадь второго участка составляет 7,8 тысячи кв. метров и сейчас он записан на мать Мишустина Луизу.

Третий участок площадью 12 тысяч кв. метров, как пишет ФБК, принадлежит Наталье Стениной. Она объединила его из десяти участков, большую часть из которых получила в 2009 году от Удодова. В 2011 году следствие подозревало его в организации крупных хищений по схемам незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Навальный также рассказал о даче Стениной в элитном жилом комплексе «Агаларов Эстейт» за 400 миллионов рублей и квартира в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park, которая может стоить 200 миллионов рублей. Об этом ранее сообщала «Русская служба Би-би-си».

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