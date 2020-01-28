29 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью от 4-6 градусов тепла, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 760 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана тоже будет в основном без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az