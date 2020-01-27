Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) распространило информацию о мерах, осуществляемых для предотвращения перехода на территорию нашей республики инфекционных заболеваний животных из других стран.

Как сообщили в АПБА, Всемирная организация по охране здоровья животных выявила высокопатогенный птичий грипп в штате Чхаттисгарх (Индия), в Нитрянске и Трнаве (Словакия), Марамуреше (Румыния), Хайду-Бихаре и Комаром-Эстергоме (Венгрия), Нижнесилезске и Западно-Поморске (Польша), Виннице (Украина), Височине (Чехия), Бранденбурге (Германия), ньюкаслскую болезнь в Курской области Российской Федерации. В связи с этим решено временно ограничить ввоз в нашу страну живой птицы и птицепродуктов из регионов этих стран, в которых выявлен высокопатогенный птичий грипп и ньюкаслская болезнь.

В то же время, сделано обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики для принятия соответствующих мер в рамках законодательства на пограничных таможенных контрольно-пропускных пунктах по усилению контроля над приезжающими в нашу республику из этих районов, а также проезжающими транзитом через указанные территории транспортными средствами.

Minval.az