Отдельную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока организовать невозможно, но между двумя лидерами уже установлен «скрупулезный рабочий процесс». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события, — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля не считает этот контакт «чем-то из ряда вон выходящим и сенсационным». Он охарактеризовал это взаимодействие как «скрупулезный рабочий процесс». При этом, как отметил Песков, на данном этапе отдельную встречу Путина и Зеленского «просто физически, к сожалению, организовать невозможно».

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