«Альянс патриотов Грузии» проводит акцию протеста у посольства США в Тбилиси.

Протест организован против тбилисских филиалов международных организаций NDI и IRI, и касается исследований данными организациями общественного мнения.

В «Альянсе патриотов» заявляют, что акцией возле посольства, они хотят обратиться к американским властям, чтобы они «действовали, перестали распространять ложь и прекратили вредительскую деятельность NDI и IRI в Грузии».

В партии считают, что тбилисские филиалы влиятельных американских организаций осуществляют в Грузии антигосударственную деятельность.

«Нет NDI и IRI. Мы обращаемся к властям США, мы устали, люди оскорблены. Пусть наши государственные структуры начнут подобающее расследование, коррупция — это когда фальсифицируются результаты. Мы не полигон, где должны проводиться учения. Мы требуем запретить деятельность NDI и IRI в Грузии, чтобы положить конец этой лжи. Мы будем обращаться к конгрессменам, сенаторам, депутатам Европарламента, мы все будем действовать вместе, чтобы защитить Грузию», — сказала Ирма Инашвили, которую цитирует Первый канал Грузии.

Minval.az