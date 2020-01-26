Экс-премьер Дмитрий Медведев принял решение об отставке правительства для того, чтобы дать президенту России карт-бланш на достижение озвученных в Послании Федеральному собрании целей национального развития. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Дмитрий Анатольевич Медведев об этом рассказал, что на фоне тех новых, скажем так, оценок, которые дал президент, новых задач, которые поставил президент, в том числе и по поправкам в Конституцию, предыдущее правительство посчитало своим долгом уйти в отставку, дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития, — пояснил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» и подчеркнул, что решение об отставке было принято кабмином.

По мнению Пескова, для решения поставленных Путиным экстраординарных задач требуется «правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой и гибкостью».

Minval.az